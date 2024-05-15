Kayseri'de engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı

Kayseri'de temsili askerlik yapacak 160 engelli öğrenci için "asker kınası" etkinliği düzenlendi.

Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseriyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, güzel bir geleneği yaşatmak için toplandıklarını söyledi.

Özel öğrencilerin asker olma özlemini gidereceklerini belirten Büyükkılıç, "Garnizon Komutanlığımızla da görüşmek suretiyle onlara asker elbisesi giydirip, askerlik duygularını adeta yaşatmak adına bir uygulama yapacağız. Askere göndermeden önce de kına yakacağız. Canlarımız, bizim özel yavrularımız, dua kaynaklarımız onlar. Buradaki engelsiz yaşam merkezimizde 400 yavrumuza hizmet veriyoruz." diye konuştu.