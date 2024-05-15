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        Kayseri'de engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı

        Kayseri'de temsili askerlik yapacak 160 engelli öğrenci için "asker kınası" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:35 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:35
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        Kayseri'de engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı
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        Kayseri'de temsili askerlik yapacak 160 engelli öğrenci için "asker kınası" etkinliği düzenlendi.

        Besime Özderici Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseriyle başladı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, güzel bir geleneği yaşatmak için toplandıklarını söyledi.

        Özel öğrencilerin asker olma özlemini gidereceklerini belirten Büyükkılıç, "Garnizon Komutanlığımızla da görüşmek suretiyle onlara asker elbisesi giydirip, askerlik duygularını adeta yaşatmak adına bir uygulama yapacağız. Askere göndermeden önce de kına yakacağız. Canlarımız, bizim özel yavrularımız, dua kaynaklarımız onlar. Buradaki engelsiz yaşam merkezimizde 400 yavrumuza hizmet veriyoruz." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Büyükkılıç ve aileler, öğrencilerin eline kına yaktı.

        Yarın temsili askerlik yapacak öğrenciler, müzik eşliğinde eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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