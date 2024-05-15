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        Sarıoğlan'da din görevlilerine sağlık eğitimi verildi

        Sarıoğlan ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi personelince din görevlilerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ve davranışsal bağımlılık konularında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:01
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        Sarıoğlan'da din görevlilerine sağlık eğitimi verildi
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        Sarıoğlan ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi personelince din görevlilerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ve davranışsal bağımlılık konularında eğitim verildi.

        Toplum Sağlığı Merkezi yetkililerinden Yeter Karataş, Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki programda, KKKA hastalığının belirtileri, korunma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi, hastalığın yayılmasını önlemek adına alınması gereken tedbirleri anlattı.

        Ülker Erkan da davranışsal bağımlılığın tanımı, türleri ve toplumda nasıl önlemler alınabileceğinden bahsetti.

        Erkan, özellikle gençler arasında yaygınlaşan bağımlılık türlerine dikkati çekerek, bilinçli bir toplum oluşturmanın önemini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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