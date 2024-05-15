Kayseri'de Gençlik Haftası kutlanıyor

Kayseri'de Gençlik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 15-21 Mayıs tarihleri arasında çeşitli faaliyetler ile kutlanacak Gençlik Haftası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı.

Talas Gençlik Merkezi halk oyunu ekibinin gösteri sunduğu programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, 19 Mayıs'ın ezelden beri hür ve onurlu yaşamaktan asla taviz vermeyen milletin yüzyıllardır sahip olduğu sarsılmaz iradesinin, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun uyanış günü olduğunu söyledi.