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        Büyükşehir Belediyesinden "Kaybis" bisikletlerine zarar verilmemesi uyarısı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis) bisikletlerine zarar veren vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:58 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:58
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        Büyükşehir Belediyesinden "Kaybis" bisikletlerine zarar verilmemesi uyarısı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis) bisikletlerine zarar veren vatandaşları uyardı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım AŞ tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’nin "ilk" bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis'in kentin çeşitli yerlerinde 84 istasyon ve 1000 bisiklet ile hizmet verdiği aktarıldı.

        Son süreçte bazı olumsuz tutum ve davranışlar ile bisikletlere ve kamu malına zarar verildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, verilecek her türlü zararın Türk Ceza Kanunu'nun 151. ve 152. maddeleri uyarınca hapis veya adli para ile cezalandırılacağına dikkat çekildi.

        Özellikle 18 yaş altı gençlerin ebeveynlerine de çocuklarına kamu malına karşı azami duyarlılık ve hassasiyet aşılamaları yönünde çağrıda bulunuldu.

        Açıklamada, "Kamu malına karşı hassas olunması insani ve milli görevimizdir. Lütfen bu konuda daha hassas ve duyarlı olalım. Ebeveynler olarak yavrularımıza kamu malına zarar vermenin bir suçtan öte insanlık ayıbı olduğunu anlatalım." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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