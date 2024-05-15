Büyükşehir Belediyesinden "Kaybis" bisikletlerine zarar verilmemesi uyarısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kullanılan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis) bisikletlerine zarar veren vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım AŞ tarafından hayata geçirilen ve Türkiye’nin "ilk" bisiklet paylaşım sistemi olan Kaybis'in kentin çeşitli yerlerinde 84 istasyon ve 1000 bisiklet ile hizmet verdiği aktarıldı.

Son süreçte bazı olumsuz tutum ve davranışlar ile bisikletlere ve kamu malına zarar verildiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, verilecek her türlü zararın Türk Ceza Kanunu'nun 151. ve 152. maddeleri uyarınca hapis veya adli para ile cezalandırılacağına dikkat çekildi.