Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediyesi park ve mesire alanlarını dronla ilaçlıyor

        Büyükşehir Belediyesi, park ve mesire alanlarında dron ile ilaçlama yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:02 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediyesi park ve mesire alanlarını dronla ilaçlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Büyükşehir Belediyesi, park ve mesire alanlarında dron ile ilaçlama yapıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, park ve mesire alanlarında hastalık ve zararlılarla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan park ve mesire alanlarını ilaçlıyor.

        Dron ile ilaçlama Harikalar Diyarı ve Kocasinan Parkı'nda da yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Dairesi Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, "1 milyon 260 bin metrekare büyüklüğünde olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yeşil alanlarda dron ile hastalık ve zararlı mücadelesi yapıyoruz. Etraftan, dışarıdan ve kendilerinin ürettiği mantar ve benzeri rahatsızlıkları gidermek için misafirlerimizi rahatsız etmeme amacıyla gece saat 24.00 ile 06.00 arasında bakım çalışmaları ile ilaçlama çalışmalarını yoğun olarak yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Satırlı saldırdığı taksicinin parmağını kopardı!
        Satırlı saldırdığı taksicinin parmağını kopardı!
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesinden "Kaybis" bisikletlerine zarar verilmemesi uyarısı
        Büyükşehir Belediyesinden "Kaybis" bisikletlerine zarar verilmemesi uyarısı
        Kayseri'de Gençlik Haftası kutlanıyor
        Kayseri'de Gençlik Haftası kutlanıyor
        Sarıoğlan'da din görevlilerine sağlık eğitimi verildi
        Sarıoğlan'da din görevlilerine sağlık eğitimi verildi
        Kayseri'de engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı
        Kayseri'de engelli öğrencilere "asker kınası" yakıldı
        Kayseri'de bir kişi, boşandığı karısı ile eski kayınpederini silahla yarala...
        Kayseri'de bir kişi, boşandığı karısı ile eski kayınpederini silahla yarala...
        Erciyes'te teleferik ve telesiyejlerin 7 ay sürecek bakım çalışması başladı
        Erciyes'te teleferik ve telesiyejlerin 7 ay sürecek bakım çalışması başladı