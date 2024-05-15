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        Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi, engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

        Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:40 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:40
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        Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi, engellilerin hayatını kolaylaştırıyor
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        Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir grup engelli vatandaş, Engelliler Haftası kapsamında üniteyi ziyaret etti.

        Ziyarette görevliler tarafından Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi hakkında bilgi verildi.

        Engelliler, kendilerine bu imkan sunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve araçlarını tamir eden atölye çalışanlarına teşekkür etti.

        Ünitede faaliyete geçtiği günden bu yana toplam 1294 engelli aracı tamir edildi. İlk etapta Talas'ta yaşayan engellilere yönelik olarak açılan ünite, zaman içerisinde merkez ilçeler ve uzak ilçelerden de talep almaya başladı. Üniteye zaman zaman il dışından da talepler geliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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