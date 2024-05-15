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        Kayseri'de DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:44
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        Kayseri'de DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde istihbari bilgi ve örgütsel fotoğrafı bulunan H.H'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Saklandığı adresi tespit eden ekipler, Melikgazi ilçesindeki ev ve iş yerinde yaptıkları aramada şüpheliyi yakaladı.

        Aramada ele geçirilen 2 dijital materyale el konuldu.

        Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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