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        Sarıoğlan'da caddelerin yol çizgileri yenileniyor

        Sarıoğlan ilçesinde bulvar ve caddelerdeki yol çizgilerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 15.05.2024 - 16:10
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        Sarıoğlan'da caddelerin yol çizgileri yenileniyor
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        Sarıoğlan ilçesinde bulvar ve caddelerdeki yol çizgilerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında ilçenin ana arterlerinde 12 kilometreye ulaşan yollarda çizgiler yenileniyor.

        Karayolları Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmada trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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