Kayseri OSB ERVA Spor Okulu açıldı

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tarafından yaptırılan OSB ERVA Spor Okulu'nun açılışı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, açılıştan konuşan Vali Gökmen Çiçek, her mahallede bir spor okulu açma amacıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Çiçek, "Belki bazıları mütevazi olacak. Belki bazıları ilk etapta istediğimiz şekilde olmayacak ama gençlerimiz için mutlaka her mahallede olacak. Ayrıca ücretsiz olacak ve her birini kurumlarımızla el ele vererek yapacağız. Hiçbir gencimizi sahipsiz bırakmayacağız, hiçbir gencimizi sanatla, sporla uğraşmadan boşta bırakmayacağız demiştik ve o amaçla yola çıktığımız proje ile bugün 30'uncu spor okulumuzu hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.