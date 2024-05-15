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        Kayseri'de 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:30 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:30
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        Kayseri'de 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 54 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü N.G'nin (38) yakalanması için çalışma başlattı.

        Firarinin kent merkezinde bulunan bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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