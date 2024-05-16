NNYÜ Tiyatro Topluluğu "Deliler Bayramı" oyununu sahneledi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Tiyatro Topluluğu, Turgut Özakman'ın yazdığı Deliler Bayramı adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunun sunuculuğunu ve yönetmenliğini Hatice Şimşek yaptı.

Tiyatro oyununda, Hayrunisa Davutoğlu, Ezgi Su Temel, Çetin Ahmet Teker, Begüm Şamlıoğlu, Yaren Neva Çeliker, Berk Barış Gür, Ezgi Nasuhoğlu, Ahmet Külcü, Senanur Ketimismailoğlu, Burak Kağan Ekici, Selami Güler, Edibe Taner, Fatmanur Şeremet, Melisa Açıkgöz, Ruken Taş, Ayçanur Karaman, Hayal Güven ve Berra Bayram rol aldı.