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        Talas Belediyesi 19 Mayıs'a özel sergi açacak

        Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Portreleri Sergisi açacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:45 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:45
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        Talas Belediyesi 19 Mayıs'a özel sergi açacak
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        Talas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Portreleri Sergisi açacak.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından hazırlanan eserler, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde sergilenecek.

        19-20 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak serginin açılışı 19 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

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