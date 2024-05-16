Talas Belediyesi 19 Mayıs'a özel sergi açacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem tarafından hazırlanan eserler, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi'nde sergilenecek.

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