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        Tramvaylardaki "esnek bağlama parçası" yerli üretimle karşılanarak yüzde 83 tasarruf sağlandı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım AŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk sanayisi ile işbirliği içinde yüzde 100 yerli üretilen tramvay parçası, şirketin önemli tasarruf sağlamasına katkıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:53
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        Tramvaylardaki "esnek bağlama parçası" yerli üretimle karşılanarak yüzde 83 tasarruf sağlandı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım AŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk sanayisi ile işbirliği içinde yüzde 100 yerli üretilen tramvay parçası, şirketin önemli tasarruf sağlamasına katkıda bulundu.

        Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yerlilik konularında kendilerine her zaman telkinde bulunduğunu ve destek verdiğini ifade etti.

        Canbulut, bu kapsamda, mühendislerin gayret ve çalışmaları ile yerli sanayinin desteği sayesinde, tramvayların hareket aksamı olan bojilerin önemli bileşenlerinden kauçuk tabanlı esnek bağlama parçasını yerli imkanlarla ürettiklerini belirtti.

        Parçanın bilgisayar tabanlı Ar-Ge çalışmaları ile statik ve dinamik testlerinin başarıyla tamamlanarak üretildiğini kaydeden Canbulut, tasarlanan bu ürünün üretiminin ardından saha testlerinden de sorunsuz geçtiğini aktardı.

        Tramvayların binlerce bileşenden oluştuğunu, bazı parçalarının kullanım ömrü dolduğunda yenisi ile değiştirilmesi gerektiğini aktaran Canbulut, şunları kaydetti:

        "Bu parçaların bazıları yurt dışından temin edilmek zorundaydı. Yurt dışından temin edilen parçalar içerisinde yer alan bu ürünün ömrü ve değişim periyodu göz önüne alındığında 990 bin avro harcanması gerekirken yerli üretim sayesinde milli bütçeden sadece 160 bin avro harcanarak ciddi tasarruf sağlandı ve yüzde 83 tasarruf elde edildi."

        Başkan Büyükkılıç da bu tür çalışmaları devam ettirmekte kararlı olduklarını belirtti.

        Yerli ve milli üretim mantığıyla katma değer oluşturmanın önemine dikkati çeken Büyükkılıç, "Sadece kendi araçlarımızın bakımı için değil, aynı zamanda ülkemizdeki diğer raylı sistem işletmelerine bakım hizmeti veren bu ürünün yerlileştirme çalışmalarına katkıda bulunan ekibimizi tebrik ediyor, onları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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