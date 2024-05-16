Tramvaylardaki "esnek bağlama parçası" yerli üretimle karşılanarak yüzde 83 tasarruf sağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım AŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk sanayisi ile işbirliği içinde yüzde 100 yerli üretilen tramvay parçası, şirketin önemli tasarruf sağlamasına katkıda bulundu.

Kayseri Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mehmet Canbulut, yazılı açıklamasında, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın, verimlilik, sürdürülebilirlik ve yerlilik konularında kendilerine her zaman telkinde bulunduğunu ve destek verdiğini ifade etti.

Canbulut, bu kapsamda, mühendislerin gayret ve çalışmaları ile yerli sanayinin desteği sayesinde, tramvayların hareket aksamı olan bojilerin önemli bileşenlerinden kauçuk tabanlı esnek bağlama parçasını yerli imkanlarla ürettiklerini belirtti.

Parçanın bilgisayar tabanlı Ar-Ge çalışmaları ile statik ve dinamik testlerinin başarıyla tamamlanarak üretildiğini kaydeden Canbulut, tasarlanan bu ürünün üretiminin ardından saha testlerinden de sorunsuz geçtiğini aktardı. Tramvayların binlerce bileşenden oluştuğunu, bazı parçalarının kullanım ömrü dolduğunda yenisi ile değiştirilmesi gerektiğini aktaran Canbulut, şunları kaydetti: "Bu parçaların bazıları yurt dışından temin edilmek zorundaydı. Yurt dışından temin edilen parçalar içerisinde yer alan bu ürünün ömrü ve değişim periyodu göz önüne alındığında 990 bin avro harcanması gerekirken yerli üretim sayesinde milli bütçeden sadece 160 bin avro harcanarak ciddi tasarruf sağlandı ve yüzde 83 tasarruf elde edildi."