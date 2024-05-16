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        Başkan Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Aydın'ı ağırladı

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:26
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        Başkan Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Aydın'ı ağırladı
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        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ağırladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydın, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

        Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretinden dolayı Aydın'a teşekkür etti, polis teşkilatına başarı diledi.

        İl Emniyet Müdürü Aydın ise yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Büyükkılıç'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çalışmalarında kolaylık diledi.

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