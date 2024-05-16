Başkan Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Aydın'ı ağırladı

İl Emniyet Müdürü Aydın ise yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Büyükkılıç'a hayırlı olsun temennisinde bulunarak, çalışmalarında kolaylık diledi.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretinden dolayı Aydın'a teşekkür etti, polis teşkilatına başarı diledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aydın, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

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