Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan'da çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

        Kocasinan Belediyesi tarafından çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:43 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasinan'da çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocasinan Belediyesi tarafından çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin personele yönelik hizmet içi eğitimi belediyenin seminer salonunda gerçekleştirildi.

        Katılımcılara iş güvenliği, iş sağlığı mevzuatı, iş kazaları, meslek hastalıklarının önlenmesi, yasak ve cezalar hakkında bilgi aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Personelin verimliliğini, kurumsal kapasitelerini ve bilgi birikimini sürekli artırmak için çeşitli eğitimler veriyoruz. Bu sayede daha sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturarak, hizmet kalitemizi artırıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        10 yıldır beklenen gün geldi! Mustafa Erdem tutuklandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Aydın'ı ağırladı
        Başkan Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Aydın'ı ağırladı
        Tramvaylardaki "esnek bağlama parçası" yerli üretimle karşılanarak yüzde 83...
        Tramvaylardaki "esnek bağlama parçası" yerli üretimle karşılanarak yüzde 83...
        Talas Belediyesi 19 Mayıs'a özel sergi açacak
        Talas Belediyesi 19 Mayıs'a özel sergi açacak
        NNYÜ Tiyatro Topluluğu "Deliler Bayramı" oyununu sahneledi
        NNYÜ Tiyatro Topluluğu "Deliler Bayramı" oyununu sahneledi
        Yahyalı'da öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı
        Yahyalı'da öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı
        Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
        Kayserispor, Konyaspor maçının hazırlıklarına devam etti