Kocasinan'da çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Personelin verimliliğini, kurumsal kapasitelerini ve bilgi birikimini sürekli artırmak için çeşitli eğitimler veriyoruz. Bu sayede daha sağlıklı ve güvenli iş ortamı oluşturarak, hizmet kalitemizi artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesinin personele yönelik hizmet içi eğitimi belediyenin seminer salonunda gerçekleştirildi.

Kocasinan Belediyesi tarafından çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

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