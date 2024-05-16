Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

AGÜ Sümer Kampüsü'nde öğrenciler, "Gazze'deki Soykırım Hakkında Farkındalık Yürüyüşü" düzenledi.

Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ın da katıldığı yürüyüşte öğrenciler, AGÜ Sümer Kampüsü emniyet girişinde bir araya geldi.

Filistin kefiyesi giyen, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce slogan attı.

Yabancı uyruklu öğrencilerin de destek verdiği yürüyüşte katılımcılar, İngilizce ve Türkçe "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "İsrail'e boykot, Filistin'e özgürlük", "Bebek katili İsrail" yazılı pankart ile Filistin'de öldürülen bebekleri temsilen kefen ve saldırılarda yaralanan çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Rektörlük önüne kadar yürüyen öğrenciler binaya girerek yürüyüşü sonlandırdı.

Yılmaz, artık ses çıkarma, haklının, mazlumun yanında yer alma zamanı olduğunu, bunu da birlik ve dayanışma içinde yapmak gerektiğini söyledi.