Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı

        Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:30 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        AGÜ Sümer Kampüsü'nde öğrenciler, "Gazze'deki Soykırım Hakkında Farkındalık Yürüyüşü" düzenledi.

        Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ın da katıldığı yürüyüşte öğrenciler, AGÜ Sümer Kampüsü emniyet girişinde bir araya geldi.

        Filistin kefiyesi giyen, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce slogan attı.

        Yabancı uyruklu öğrencilerin de destek verdiği yürüyüşte katılımcılar, İngilizce ve Türkçe "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil", "İsrail'e boykot, Filistin'e özgürlük", "Bebek katili İsrail" yazılı pankart ile Filistin'de öldürülen bebekleri temsilen kefen ve saldırılarda yaralanan çocukların fotoğraflarını taşıdı.

        Rektörlük önüne kadar yürüyen öğrenciler binaya girerek yürüyüşü sonlandırdı.

        Yılmaz, artık ses çıkarma, haklının, mazlumun yanında yer alma zamanı olduğunu, bunu da birlik ve dayanışma içinde yapmak gerektiğini söyledi.

        Üniversitelerin, toplumun ve dünyanın ses çıkararak bu zulmü durduracağını belirten Yılmaz, "Ceza görmesi gerekenler ceza görecek, yargılanması gerekenler yargılanacak, onların da kim olduğu belli. Dünya ancak ondan sonra normal düzenine, yaşanılabilir hale gelecek." dedi.

        Üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler de söz alarak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Yan flütte dünya üçüncüsü Gülfem İlay'ın hedefi; Cumhurbaşkanlığı Senfoni O...
        Yan flütte dünya üçüncüsü Gülfem İlay'ın hedefi; Cumhurbaşkanlığı Senfoni O...
        Kocasinan'da çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        Kocasinan'da çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        Başkan Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Aydın'ı ağırladı
        Başkan Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Aydın'ı ağırladı
        Tramvaylardaki "esnek bağlama parçası" yerli üretimle karşılanarak yüzde 83...
        Tramvaylardaki "esnek bağlama parçası" yerli üretimle karşılanarak yüzde 83...
        Talas Belediyesi 19 Mayıs'a özel sergi açacak
        Talas Belediyesi 19 Mayıs'a özel sergi açacak
        NNYÜ Tiyatro Topluluğu "Deliler Bayramı" oyununu sahneledi
        NNYÜ Tiyatro Topluluğu "Deliler Bayramı" oyununu sahneledi