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        Sarıoğlan'da çiftçilere 8 bin 740 fide dağıtıldı

        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yüzde 50 hibeyle çiftçilere 8 bin 740 fide dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:00 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:03
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        Sarıoğlan'da çiftçilere 8 bin 740 fide dağıtıldı
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        Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yüzde 50 hibeyle çiftçilere 8 bin 740 fide dağıtıldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende 100 çiftçiye, 4 bin 240 biber, 4 bin 500 domates fidesi teslim edildi.

        Törende konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Özkan, tarım sektörünü güçlendirmeyi, çiftçilere daha sürdürülebilir tarım modeli sunmayı amaçladıklarını söyledi.

        Özkan, çiftçilere sağlanan desteklerin tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve ekonomik katkı sağlamak adına önemli bir adım olduğunu kaydetti.

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