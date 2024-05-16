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        Teyzesine evlatlık verilen kadının öz babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen 44 yaşındaki kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:53 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:53
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        Teyzesine evlatlık verilen kadının öz babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri'de ailesi tarafından teyzesine evlatlık verilen 44 yaşındaki kadının, öz babasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.E. katılmadı, taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığına ilişkin raporun beklendiğini zapta geçti.

        Sanık avukatı, Kayseri Şehir Hastanesi'ne 2 hafta önce sevk edilen ve psikiyatri servisinde tedavi gören müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin dosyasının dava dosyasına eklenmesini talep ederek bu süreçte sanığın tahliyesini istedi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmedip duruşmayı erteledi.

        - Olay

        İddiaya göre, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde A.E, 2 Şubat 2023'te, evlatlık verildiği ve sonradan teyzesi olduğunu öğrendiği T.E. ile karşı dairede oturan öz anne ve babasının evine gitmiş, mutfaktan aldığı bıçakla babası M.Ö'yü öldürmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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