Teyzesine evlatlık verilen kadının öz babasını öldürdüğü iddiasıyla yargılanmasına devam edildi

İddiaya göre, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde A.E, 2 Şubat 2023'te, evlatlık verildiği ve sonradan teyzesi olduğunu öğrendiği T.E. ile karşı dairede oturan öz anne ve babasının evine gitmiş, mutfaktan aldığı bıçakla babası M.Ö'yü öldürmüştü.

Sanık avukatı, Kayseri Şehir Hastanesi'ne 2 hafta önce sevk edilen ve psikiyatri servisinde tedavi gören müvekkilinin sağlık durumuna ilişkin dosyasının dava dosyasına eklenmesini talep ederek bu süreçte sanığın tahliyesini istedi.

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