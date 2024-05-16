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        Bünyan'da kadınlar kooperatifçilik çalışmaları hakkında bilgilendirildi

        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kadınlar kooperatifçilik çalışmaları için bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:03
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        Bünyan'da kadınlar kooperatifçilik çalışmaları hakkında bilgilendirildi
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        Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kadınlar kooperatifçilik çalışmaları için bir araya geldi.

        Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından ilçedeki kooperatif binasında gerçekleştirilen etkinlikte kadın kooperatifçiliğine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda konuşan kooperatif başkanı Şükran Baş Doğan, kooperatifleri bünyesindeki her şeyi geleneksel, katkı maddesi kullanmadan ürettiklerini söyledi.

        Kooperatifin bulunduğu yapının çatısında güneş panellerinin bulunduğunu anlatan Doğan, yöredeki yerel tohumlara sahip çıkıp, gelecek nesillere aktarılması için oluşturdukları tohum sandığında muhafaza ettiklerini belirtti.

        Doğan, hedef kitlelerinin kadınlar olduğunu, kentteki kadınların kooperatifçilik çalışmalarıyla kendilerini geliştirerek, üretime geçmelerini istediklerini sözlerine ekledi.

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