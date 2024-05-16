Bünyan'da kadınlar kooperatifçilik çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Toplantıda konuşan kooperatif başkanı Şükran Baş Doğan, kooperatifleri bünyesindeki her şeyi geleneksel, katkı maddesi kullanmadan ürettiklerini söyledi.

Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından ilçedeki kooperatif binasında gerçekleştirilen etkinlikte kadın kooperatifçiliğine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kadınlar kooperatifçilik çalışmaları için bir araya geldi.

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