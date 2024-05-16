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        Yahyalı'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:47 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:47
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        Yahyalı'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
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        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kutlamalar kapsamında, Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Yürüyüşe Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ilçe protokol üyeleri, öğrenciler, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde Yahyalı Kaymakamlık Lojmanı’nın önünden başlayan yürüyüş, Kayseri Caddesi'nde devam ederek Yahyalı 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde sona erdi.

        Burada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Kaya, "Gençlerimizden oluşan 19 Mayıs kortejimizle, hemşehrilerimizi selamlayarak gururla geçtik. Milli Mücadele'nin başlangıcını gençlerimize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümenin gururuyla, gençlerimizden aldığımız umutla büyük bayramımıza hazırlanıyoruz." diye konuştu.

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