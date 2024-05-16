Yahyalı'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Kaymakam Kaya, "Gençlerimizden oluşan 19 Mayıs kortejimizle, hemşehrilerimizi selamlayarak gururla geçtik. Milli Mücadele'nin başlangıcını gençlerimize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümenin gururuyla, gençlerimizden aldığımız umutla büyük bayramımıza hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Burada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde Yahyalı Kaymakamlık Lojmanı’nın önünden başlayan yürüyüş, Kayseri Caddesi'nde devam ederek Yahyalı 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde sona erdi.

Kutlamalar kapsamında, Yahyalı Kaymakamlığı, Yahyalı Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

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