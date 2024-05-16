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        Kayseri'de meslekte 40. ve 50. yılını dolduran 25 avukata plaket verildi

        Kayseri'de, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın katılımı ile meslekte 40. ve 50. yılını dolduran 25 avukat için plaket ve berat takdim töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 18:43 Güncelleme: 16.05.2024 - 18:43
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        Kayseri'de meslekte 40. ve 50. yılını dolduran 25 avukata plaket verildi
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        Kayseri'de, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'ın katılımı ile meslekte 40. ve 50. yılını dolduran 25 avukat için plaket ve berat takdim töreni düzenlendi.

        Kayseri Barosu Başkanlığı Seminer Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sağkan, bugün burada meslektaşlarının yarım asırdır kaybetmedikleri heyecanlarına ortak olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Sağkan, mesleğin en önemli unsurunun usta çırak ilişkisi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Bugün gerek meslek yaşantımızda vatandaşların hak arama hürriyetini temsil ederken onları yalnız bırakmıyorsak, gerekse meslek örgütlerimize, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve insan hakları mücadelesini cesaretle verebiliyorsak, buna sebebiyet veren, bunu sağlayan bugün özgürce bu mesleği yürütürken cesaretle adım atmamıza vesile olan siz kıymetli büyüklerimizden öğrendiklerimizdir. Bunu hiç unutmadık. Bütün meslek yaşantımızda da başucumuzda hep bu ilke yer aldı. Bu nedenle, her şeyden önce bu ülkede yaşayan 85 milyon vatandaştan sadece bir tanesi olarak sizlere şükranlarımı sunmak istiyorum."

        Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse de avukatları tebrik ederek, bundan sonraki yaşantılarında başarılar diledi.

        Konuşmaların ardından Sağkan ve Köse, meslekte 40. ve 50. yılını dolduran avukatlara plaket ve beratlarını takdim etti.

        Programa, Kayseri Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, avukatlar ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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