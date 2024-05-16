Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sosyal medyada 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadına gözaltı

        Kayseri'de, sosyal medya platformunda 8 yaşındaki kızına şiddet içerikli ve müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 23:56 Güncelleme: 16.05.2024 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medyada 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadına gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de, sosyal medya platformunda 8 yaşındaki kızına şiddet içerikli ve müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre polis ekipleri, 8 yaşındaki kızına karşı şiddet içerikli, müstehcen konuşmalar yaptığı videoyu sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, S.G'yi (35) gözaltına aldı.

        Yapılan incelemede S.G'nin eşinden 2018 yılında boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla birlikte yaşadığı tespit edildi.

        Şüpheli hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar
        Güneşli günler kapıda
        Güneşli günler kapıda
        OVP ve gri liste açıklaması
        OVP ve gri liste açıklaması
        Evlendiler
        Evlendiler
        Filistin destekçilerinin taleplerini onaylayan rektör üniversiteden uzaklaştırıldı
        Filistin destekçilerinin taleplerini onaylayan rektör üniversiteden uzaklaştırıldı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kobani davasında karar açıklandı
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        Kaplan soruşturmasında sıcak gelişme
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        "Arda, Real taraftarlarının zayıf noktası!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        "İstanbul'u bir merkez haline getirmek istiyoruz
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        Borsa hala cazip bir yatırım aracı mı?
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        40 gün sonra ilk kez görüntülendi
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Şenol Güneş imzaya çok yakın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Sıcak yemeklere bunu sakın yapmayın!
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de meslekte 40. ve 50. yılını dolduran 25 avukata plaket verildi
        Kayseri'de meslekte 40. ve 50. yılını dolduran 25 avukata plaket verildi
        TBB Başkanı Sağkan: Adliyedeki tuvalet tartışması bir savcının meslek grubu...
        TBB Başkanı Sağkan: Adliyedeki tuvalet tartışması bir savcının meslek grubu...
        Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti
        Yahyalı'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
        Yahyalı'da Gençlik Yürüyüşü düzenlendi
        TBB Başkanı Sağkan: Adliyedeki tuvalet tartışması bir savcının meslek grubu...
        TBB Başkanı Sağkan: Adliyedeki tuvalet tartışması bir savcının meslek grubu...
        Bünyan'da kadınlar kooperatifçilik çalışmaları hakkında bilgilendirildi
        Bünyan'da kadınlar kooperatifçilik çalışmaları hakkında bilgilendirildi