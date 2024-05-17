Sarıoğlan'da Gençlik Haftası kapsamında spor müsabakaları düzenlendi

Müsabakaların hakemliğini Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Ahmet Rasim Sayım ve Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Orhan Çınar yaptı.

Futbol turnuvasında Palas Lisesi, voleybol turnuvasında ise Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.

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