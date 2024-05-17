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        Sarıoğlan'da Gençlik Haftası kapsamında spor müsabakaları düzenlendi

        Sarıoğlan'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde spor müsabakaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:44
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        Sarıoğlan'da Gençlik Haftası kapsamında spor müsabakaları düzenlendi
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        Sarıoğlan'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde spor müsabakaları gerçekleştirildi.

        Atatürk Ortaokulu'nun spor salonunda ve halı sahasında çeşitli branşlarda düzenlenen turnuvalara 96 sporcu katıldı.

        Futbol turnuvasında Palas Lisesi, voleybol turnuvasında ise Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi birinciliği elde etti.

        Müsabakaların hakemliğini Atatürk Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Ahmet Rasim Sayım ve Şehit Hacıbey Kaya Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Orhan Çınar yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Akbülbül ve Şube Müdürü Nihat Ergül, dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

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