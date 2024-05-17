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        Yahyalı'da Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:53
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        Yahyalı'da Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Yahyalı Devlet Hastanesi Konferans Salonu'ndaki toplantıya Kaymakam Mehmet Kaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fahri Alpay Onuk, İlçe Sağlık Müdürü Murat Can Sağlam, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülten Çoban, Hastane Müdürü Eren Yolal ve Yahyalı Devlet Hastanesi'nde görev yapan doktorlar ile sağlık çalışanları katıldı.

        Toplantıda, bölgede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirildi, alınması gereken önlemler ve iyileştirme çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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