Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Sarıoğlan Barajı takviye hattında çalışmalar sürüyor

        Kayseri Bünyan Sarıoğlan Sulaması ana kanal tahliyesinin takviye amaçlı Sarıoğlan Barajı'na iletilmesi projesinde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:12 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıoğlan Barajı takviye hattında çalışmalar sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Bünyan Sarıoğlan Sulaması ana kanal tahliyesinin takviye amaçlı Sarıoğlan Barajı'na iletilmesi projesinde çalışmalar devam ediyor.

        Devlet Su İşlerinden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, sağlıklı ve içilebilir su temini, ayrıca yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bünyan Sarıoğlan Sulaması sağ sahil Y16-2 hattından ayrılan 20,40 kilometre uzunluğundaki çelik boru iletim hattı vasıtasıyla Bahçelik Barajı'ndan yılda 4,1 milyon metreküp su alınarak, 25,6 milyon metreküp depolama hacmine sahip Sarıoğlan Barajı'na takviye edileceğini belirtti.

        Balta, 20,40 kilometrelik iletim hattının boruların tamamının temin edildiğini, 4 kilometrelik kısımda da boru döşeme işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

        Boru montajlarının devam ettiği projede yüzde 41 fiziki gerçekleşme sağlandığını aktaran Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını, 2025 yılının ikinci yarısında projeyi tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

        4,1 milyon metreküp suyun Bahçelik Barajı'ndan Sarıoğlan Barajı'na takviye edileceğini belirten Balta, şunları kaydetti:

        "Proje sayesinde bölgedeki tarım alanlarının sulama verimliliğinde artış sağlanacak. Bu da yerel çiftçilere önemli gelir artışı sağlayacak ve bölge ekonomisine olumlu katkıda bulunacak. Ayrıca, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımıyla çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması da hedeflenmektedir. Böylece, bölgedeki tarımsal üretim artışıyla birlikte istihdam da artacak ve yerel ekonomi canlanacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut satışı 3 yılın dibinde
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Şaban Ataş'ın ölümünde flaş gelişme! Tüm aile adliyeye sevk!
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        "Slovakya Başbakanı, yaşam ve ölüm arasında"
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        17 yaşındaki Aleyna'nın soru dolu ölümü!
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        2 yıl önce boyanmıştı! Eski haline dönecek!
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        28 Şubat Davası hükümlülerine af getirildi
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Polis memuru komşusunu öldürdü!
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Mısır piramitlerinin inşasının gizemi çözülmüş olabilir
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!
        Tokat atan arkadaşını öldürmüştü! Cinayete indirim!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! 2 katlı ev kül oldu!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! 2 katlı ev kül oldu!
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        Çetin Çetintaş: Karanlık inziva benim keşfettiğim bir şey değil
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Evlendiler
        Evlendiler

        Benzer Haberler

        Yahyalı'da Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Yahyalı'da Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı
        Sarıoğlan'da Gençlik Haftası kapsamında spor müsabakaları düzenlendi
        Sarıoğlan'da Gençlik Haftası kapsamında spor müsabakaları düzenlendi
        Canlı yayında 8 yaşındaki kızı için 'müstehcen' ifadeler kullanan kadına gö...
        Canlı yayında 8 yaşındaki kızı için 'müstehcen' ifadeler kullanan kadına gö...
        Sosyal medyada 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadına gözal...
        Sosyal medyada 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadına gözal...
        Kayseri'de meslekte 40. ve 50. yılını dolduran 25 avukata plaket verildi
        Kayseri'de meslekte 40. ve 50. yılını dolduran 25 avukata plaket verildi
        TBB Başkanı Sağkan: Adliyedeki tuvalet tartışması bir savcının meslek grubu...
        TBB Başkanı Sağkan: Adliyedeki tuvalet tartışması bir savcının meslek grubu...