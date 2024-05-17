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        Kayseri'de engelli öğrenciler temsili askerlik yaptı

        Kayseri'de 29 özel öğrenci düzenlenen törenle temsili askerlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 10:27 Güncelleme: 17.05.2024 - 10:27
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        Kayseri'de engelli öğrenciler temsili askerlik yaptı
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        Kayseri'de 29 özel öğrenci düzenlenen törenle temsili askerlik yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel öğrenciler asker üniforması giyip, yemin etti.

        Gençlerin ailelerinin de katıldığı törende öğrencilere terhis belgesi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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