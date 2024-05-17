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        Kayserispor'da hedef "kritik" maçı kazanarak son 90 dakikaya rahat çıkmak

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Tümosan Konyaspor ile Süper Lig'in 37. haftasında yapacağı "kritik" maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:25 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:25
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        Kayserispor'da hedef "kritik" maçı kazanarak son 90 dakikaya rahat çıkmak
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        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor, kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Tümosan Konyaspor ile Süper Lig'in 37. haftasında yapacağı "kritik" maça mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

        Ligde 41 puanla 13. sırada yer alan Kayserispor ile 40 puanla 14. sırada yer alan Tümosan Konyaspor, yarın saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        İki takımın ligdeki konumunu belirleyecek kritik 90 dakika öncesi ev sahibi Kayseri ekibinde, Majid Hosseini, Antony Uzodimma ve Ali Karimi'nin sakatlıkları bulunuyor.

        Mücadeleden 3 puanla ayrılıp küme düşme potasından uzaklaşmak isteyen Kayserispor, ligin son haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maça rahat çıkmak istiyor.

        Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düşme hattının 4 puan üzerinde olduklarına dikkati çekerek, "Ligin son iki haftasına girerken çok sayıda takım düşme potasında yer alıyor. İstanbulspor dışında düşmesi kesinleşen takım yok. Bu iki hafta birçok takım için final haftası. Özellikle bu hafta birçok takım için belirleyici olacak. Kayserispor son iki haftada alacağı puanlarla ligde kalmayı başaracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

        Ligin bitmesine 2 hafta kala düşme hattının yakınlarında olmalarının birçok sebebinin bulunduğunu belirten Koç, sezon boyunca bu sebepleri ortadan kaldırmak için mücadele ettiklerini anlattı.

        - "Sahamızda kazanmak istiyoruz"

        Sarı-kırmızılı ekibin Konyaspor maçında en büyük motivasyon kaynaklarından birisinin de taraftar olacağını vurgulayan Koç, "Konyaspor çok önemli bir rakip. Düşme tehlikesini çok yakından hisseden bir takımla iç saha da oynayacağız. Konyaspor Anadolu'da kardeş olduğumuz kulüplerden birisi. Öncelikle iyi oynayan kazansın diyorum ama puana daha çok ihtiyacı olan biziz. Bu yüzden sahamızda kazanmak istiyoruz. Centilmence bir mücadele olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

        Koç, teknik direktör Burak Yılmaz ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını hatırlatarak, "Burak hoca Türkiye'de tanınan, sevilen, hırsıyla mücadelesiyle beğeni toplayan bir teknik direktör. Bu yüzden adının Kayserispor'la özdeşleşmesini istiyoruz. Burada büyük başarılara imza atmasını isteriz." ifadelerini kullandı.

        - "Kayserispor'un hedefi ilk 5 olmalı"

        Koç, ligde kalacakları inancıyla gelecek sezonun planlamasını da yapmaya başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "3 puan silme cezası, hoca değişikliği gibi nedenlerle ligin son 2 haftasına 13. sırada giriyoruz. Her ne kadar düşme potasının içinde olsak da bu cendereden çıkacak takımların başında geliyoruz. Kayserispor gibi bir camianın ilk 5'i hedeflemesi gerekiyor. Sıralamada buralarda olmamalı. Bu yüzden önümüzdeki sezon için farklı planlamalarla daha doğru adımlar atarak bunu başaracağımız düşünüyorum. Bu yıl bunu gerçekleştiremedik çünkü geçmişin getirdiği yükler var. Çok büyük miktarlarda borç ödedik. Transfer yasaklarıyla mücadele ettik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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