Büyükşehir Belediyesinin müzeleri yarın ücretsiz ziyaret edilebilecek

Büyükkılıç, "Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nden Milli Mücadele Müzesi'ne, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nden Basın Müzesi'ne kazandırdığımız yeni müzelerle birlikte kadim kent Kayseri'mizi müzeler şehri yapmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürlüğüne bağlı faaliyet sürdüren müzelerimiz, yarın ücretsiz gezilebilecek." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, Kayseri'yi müzeler şehri yapmak için çalıştıklarını vurguladı.

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