Lisenin "iş garantili" bölümünde kuyumculuğun püf noktalarını öğreniyorlar

MUHAMMED KISIR - Kayseri'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi Bölümünde eğitim gören öğrenciler, sektöre ara eleman olarak yetiştiriliyor.

Okulun Kuyumculuk Teknolojisi Bölümünde eğitim gören 75 öğrenci, atölyede mesleğin tüm inceliklerini öğreniyor.

Tasarımdan metal üzerinde ürün kesimine, kaynaklamadan tesviye, zımpara ve cilalamaya kadar tüm aşamalarda pratik yapan öğrenciler, yıkama ve temizleme işleminden sonra ürünleri kullanıma hazır hale getiriyor.

Öğrenciler, kuyumcuların yer aldığı Kazancılar Çarşısı ve tarihi Kapalı Çarşı'da staj yaparak da deneyim kazanıyor.

Kuyumculuk teknolojisi öğretmeni Canan Öztekin Kaynar, AA muhabirine, öğrencilerin 9'uncu sınıftan itibaren atölyelerde iş yapmaya başladıklarını söyledi.

Öğrencilerin şu an pirinç metali ve bakır ile çalışma yaptığını anlatan Kaynar, tasarımdan üretime ve takıya kadar bütün aşamaları öğrencilerin atölyelerde öğrendiğini belirtti.

Okulda isteğe göre üretim de yaptıklarını aktaran Kaynar, "Mesela Milli Eğitim Müdürlüğü için bakanlığın logosu bulunan bir rozet tasarlandı ve üretildi. Öğrenci velilerimiz de gelerek vitrini görüyorlar. 'Ben bundan istiyorum' diyorlar ve biz onların üretimini de özel bir şekilde yapıyoruz." dedi.