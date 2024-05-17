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        Lisenin "iş garantili" bölümünde kuyumculuğun püf noktalarını öğreniyorlar

        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi Bölümünde eğitim gören öğrenciler, sektöre ara eleman olarak yetiştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 12:52 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:52
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        Lisenin "iş garantili" bölümünde kuyumculuğun püf noktalarını öğreniyorlar
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        MUHAMMED KISIR - Kayseri'de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuyumculuk Teknolojisi Bölümünde eğitim gören öğrenciler, sektöre ara eleman olarak yetiştiriliyor.

        Okulun Kuyumculuk Teknolojisi Bölümünde eğitim gören 75 öğrenci, atölyede mesleğin tüm inceliklerini öğreniyor.

        Tasarımdan metal üzerinde ürün kesimine, kaynaklamadan tesviye, zımpara ve cilalamaya kadar tüm aşamalarda pratik yapan öğrenciler, yıkama ve temizleme işleminden sonra ürünleri kullanıma hazır hale getiriyor.

        Öğrenciler, kuyumcuların yer aldığı Kazancılar Çarşısı ve tarihi Kapalı Çarşı'da staj yaparak da deneyim kazanıyor.

        Kuyumculuk teknolojisi öğretmeni Canan Öztekin Kaynar, AA muhabirine, öğrencilerin 9'uncu sınıftan itibaren atölyelerde iş yapmaya başladıklarını söyledi.

        Öğrencilerin şu an pirinç metali ve bakır ile çalışma yaptığını anlatan Kaynar, tasarımdan üretime ve takıya kadar bütün aşamaları öğrencilerin atölyelerde öğrendiğini belirtti.

        Okulda isteğe göre üretim de yaptıklarını aktaran Kaynar, "Mesela Milli Eğitim Müdürlüğü için bakanlığın logosu bulunan bir rozet tasarlandı ve üretildi. Öğrenci velilerimiz de gelerek vitrini görüyorlar. 'Ben bundan istiyorum' diyorlar ve biz onların üretimini de özel bir şekilde yapıyoruz." dedi.

        Kaynar, öğrencilerin mezun olduktan sonra kendi atölyelerini açabildiklerini dile getirdi.

        -"Yüzde 100 iş garantisi"

        Bölümü okuyan ve mezun olan öğrencilerin işsiz kalmadığına dikkati çeken Kaynar, şöyle devam etti:

        "Sektördeki kişilerle görüştüğümüz zaman çok fazla ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Kesinlikle işsiz kalmak mümkün değil. Biz açıkçası sektöre öğrenci yetiştiremiyoruz. 'Ben iş bulamadım, bu alanda iş yok' gibi bir şey diyemezler. Öğrencilerimiz buradan mezun oldukları zaman muhakkak iş bulurlar. Üniversite okuyup ben farklı bir alana yöneleceğim demedikten sonra bu alan onlara yüzde 100 iş garantisi verir."

        Kaynar, Kayseri'de kuyumculuk sektöründe üretim yapan birçok işletmenin bulunduğuna da değinerek, "Biz okullarımızı ve atölyelerimizi 'Kuyumculuğun mutfağı' olarak değerlendiririz. Çünkü takı takmak isteyen birinin ne istediğini tespit edip üretimin her şeyini hazırladığımız alan atölyelerdir." ifadelerini kullandı.

        - Öğrenciyken iş teklifleri geliyor

        12'nci sınıf öğrencisi Zişan Ece de bölümü kendi isteğiyle seçtiğini ve mesleğini çok sevdiğini söyledi.

        Kuyumculuk teknolojisi bölümünü okumaktan mutlu olduğunu vurgulayan Adeviye Gül Dikmen de atölyede en çok tasarım kısmını sevdiğini anlattı.

        Dikmen, şimdiden tasarımları sayesinde iş teklifleri aldığını belirterek, "Takı tasarım üzerine devam etmek istiyorum. İstanbul mücevher fuarına katıldığımda bu bölüme karar verdim. Orada inanılmaz bir sektör var. Bu iş büyükmüş ve onu fark ettim. Tasarımlarımı beğenen bir firma oldu ve oradan teklif aldım. Okul bittikten sonra teklifi değerlendirmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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