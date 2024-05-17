Kayseri'de avukat baba oğul, 8 yıldır adliye koridorlarını birlikte arşınlıyor

Avukatlık mesleğini 42 yıldır sürdüren baba ile onun yolundan giderek 8 yıl önce avukat olan oğlu, müvekkillerinin hukuk mücadelesi için adliye koridorlarını birlikte arşınlıyor.

Kayseri Barosu'nun dün düzenlediği törende plaketle onurlandırılan Avukat Aksebzeci, AA muhabirine, 1982'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiğini ve bir yıl sonra da avukat olarak mesleğe adım attığını söyledi.

Geçmişte ailede yaşanan hak arama sıkıntılarının mesleği seçmesinde belirleyici olduğunu belirten Aksebzeci, şöyle konuştu:

"Büyük oğlum mesleğin zorluğunu gördü, avukatlığı istemedi. Bilgisayar mühendisi oldu. Küçük oğlum Ahmet, benim mesleğimi seçti. Birlikte çalışıyoruz. Daha ziyade ben Ahmet'e danışmanlık ediyorum. Meslekte 42 yılı geride bıraktım. Aldığım plaketi eşim hak etti. İster istemez iş hayatı eve de yansıyor. Üzüntülü günlerimizde, sevinçli günlerimizde hep yanımızda durdu. Bana bir avukat, bir bilgisayar mühendisi iki evlat yetiştirdi. Gurur duyuyorum." Mesleğin dışarıdan göründüğü gibi kolay olmadığını vurgulayan Aksebzeci, yükünün altına giren oğluna teşekkür etti.