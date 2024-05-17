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        Kocasinan Teknoloji Festivali 23 Mayıs'ta başlayacak

        Kocasinan Belediyesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST), 23 Mayıs'ta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 17.05.2024 - 14:32
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        Kocasinan Teknoloji Festivali 23 Mayıs'ta başlayacak
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        Kocasinan Belediyesinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST), 23 Mayıs'ta başlayacak.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, festivalin Kayseri Dünya Ticaret Merkezi fuar alanında gerçekleştirileceğini belirterek, vatandaşları etkinliğe davet etti.

        Festival ile Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesini hedeflediklerine dikkat çeken Çolakbayrakdar, 23 Mayıs'ta başlayacak etkinliğin 3 gün süreceğini ifade etti.

        Çolakbayrakdar, sürdürülebilir projeler geliştirdiklerini belirterek, "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz KOCAFEST'te ortaokul ve lise öğrencilerinin teknoloji tabanlı çalışmaları sergilenecek. Ortaokul ve lise öğrencilerden oluşan takımlar, farklı kategorilerde yarışacak." ifadelerini kullandı.

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