Kocasinan Teknoloji Festivali 23 Mayıs'ta başlayacak

Çolakbayrakdar, sürdürülebilir projeler geliştirdiklerini belirterek, "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz KOCAFEST'te ortaokul ve lise öğrencilerinin teknoloji tabanlı çalışmaları sergilenecek. Ortaokul ve lise öğrencilerden oluşan takımlar, farklı kategorilerde yarışacak." ifadelerini kullandı.

Festival ile Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesini hedeflediklerine dikkat çeken Çolakbayrakdar, 23 Mayıs'ta başlayacak etkinliğin 3 gün süreceğini ifade etti.

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