Yahyalı'da muhtarlar toplantısı yapıldı

Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya başkanlığında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Recep Ağca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Özkan, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

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