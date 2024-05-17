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        Yahyalı'da muhtarlar toplantısı yapıldı

        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:18 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:18
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        Yahyalı'da muhtarlar toplantısı yapıldı
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        Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

        Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya başkanlığında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Recep Ağca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Özkan, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

        Muhtarların taleplerini dinleyen Kaymakam Kaya, sorunların çözümü noktasında tüm kurumlarla koordineli hareket edeceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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