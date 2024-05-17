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        Millet bahçesine Büyük Şehir Sanat Galerisi açılacak

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin içine Büyük Şehir Sanat Galerisi açılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 17.05.2024 - 16:39
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        Millet bahçesine Büyük Şehir Sanat Galerisi açılacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin içine Büyük Şehir Sanat Galerisi açılacağını bildirdi.

        Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Mayıs Cumartesi günü galerinin açılışını yapacaklarını belirtti.

        Kentin 6 bin yılı aşkın tarihi ile kadim bir kent olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şunları kaydetti:

        "Bu medeniyetler şehrini daha iyi noktalara taşımak amacıyla kent merkezi ya da kırsal kesimde hizmetlerimize ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, kültürel ve sanatsal etkinliklere de her zaman destek olduk. Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin içerisine Büyük Şehir Sanat Galerisi'ni açacağız. Soyut ya da somut tüm sanat ürünlerini kucaklamak isteyen yerli ve yabancı farklı sanatçılarla çalışarak hüsnühat, tezhip, ebru, çini, resim, heykel, seramik, fotoğraf gibi sergileri organize ederek sanatseverlere hizmet veren hem ulusal hem de uluslararası bir galeri olmak istiyoruz."

        Büyükkılıç, 18 Mayıs'ta saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Prof. Dr. Fatma Sevin Düz'ün oturum başkanlığını yapacağı Klasik Sanatlar konulu seminer düzenleneceğini, saat 15.00'te Büyük Şehir Sanat Galerisi'nin açılışını yapacaklarını ifade etti.

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