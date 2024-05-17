Kayseri'de uyuşturucudan hükümlü kişi bazada yakalandı

C.M.K, yapılan operasyonda bir evdeki baza içinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesilenmiş hapis cezası olan C.M.K'nin saklandığı adres tespit edildi.

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