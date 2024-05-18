Ata'yı Milli Mücadele'ye taşıyan gemi kaptanının adı Kayseri'de yaşatılıyor

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını işgal altındaki İstanbul'dan Milli Mücadele'nin ateşinin yakıldığı Samsun'a taşıyan Bandırma Vapuru'nun Kayserili kaptanı İsmail Hakkı Durusu'nun adı doğduğu topraklarda yaşatılıyor.

Talas ilçesine bağlı Zincidere köyünde 1871'de doğan, Posluoğlu ailesinden Hacı Ahmet ve Hatice Durusu'nun oğulları İsmail Hakkı Durusu, ilk ve orta öğrenimini ilçede tamamladı.

İstanbul'da Yatılı Bahriye Mektebini bitiren Durusu, stajyer kaptanlığını "Kayseri" adlı vapurda yaptı.

Ayrıca Talas Belediyesi Cumhuriyet'in 100. yılı anısına yaptırdığı plaketlerde Durusu'ya yer verdi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kente asılan bilboardlarda da Atatürk ile beraber Kaptan Durusu da yer aldı.

Bunun üzerine araştırmayı derinleştirdiğini belirten Aksu, "Talas'taki nüfus müdürlüğünde bir haftalık araştırma yaptım. Eski Türkçe olduğu için yeminli müşavirlerle araştırdık. Kaptanın orada kaydını bulduk. Kaptanın nereye gittiğini, ne yaptığını, nasıl İstanbul'a gittiğini araştırmaya başladım. Meğer babası önceden İstanbul'a gitmiş. O dönem Zincidere'de Kayseri'nin merkezinde olmayan yüksek seviyede okullar var. Kaptan ilk ve ortaokulu bu okullarda bitirmiş. Hatta babam 'Biz kaptanla beraber okuduk' derdi. Babam da 20 yıl muhtarlık yapmıştı o bölgede, onun da tarihi iyiydi." diye konuştu.

"Bizim kaptan, arkadaşları arasında 'efendi kaptan' diye biliniyor çünkü güvenli konuşan, güven veren bir yapısı var. Atatürk de onun için kendisini seçmiş olmalı. 15 Mayıs'ta Atatürk, kaptanı Şişli'deki evine çağırıyor. Diyor ki 'İsmail kaptan, Bandırma Vapuru bize tahsis edildi, yarın göreve gideceğiz, hazırlığını yap.' İngilizler İstanbul'u işgal etmiş durumda, onlardan gizli gitmesi lazım çünkü Atatürk'ü takip ediyorlar. Gemiyi bir şekilde boğazdan çıkarıyorlar. Çıkardıktan sonra hep açık denizden gitmiyorlar, sahile yakın yerden gidiyorlar hatta bir ara İngilizler farkına varmışlar, takip etmişler ama bulamamışlar gemiyi."

- "Türkiye'nin kaderini etkileyen bir şahsiyet"

Aksu, memleketlisi ve uzaktan akrabası Durusu ile gurur duyduklarını dile getirerek, "Türkiye'nin kaderini etkileyen bir şahsiyet. Böyle birinin bölgemizde ve en yakınımızda olması ne kadar iyi bir şey değil mi? Tabii ki gurur duyuyoruz. Onun için de ben başkanlık döneminde her sene etkinlikler yaptım. 19 Mayıs'ı hep kaptanla kutlardık. Bandırma Vapuru'nun modelinden gemi yaptım, merasimlerde yürütürdük." dedi.

Kaptan Durusu'nun doğduğu evin harabe durumda olduğuna değinen Aksu, "Kaptanın amcasının torunu benim eniştem. Enişteme de anlattım bunları tabi çok memnun oldu. Kaptanın orada doğduğu evi bulduk. Doğduğu evi müzeye dönüştüreyim istedim fakat varisler çok olduğu için bana veremediler. Ama ben imar planında kültür merkezi olarak yerini belirledim." diye konuştu.