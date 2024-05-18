Kayseri'de mozzarella peyniri üretilecek

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde manda sütünden mozzarella peyniri üretilmesi için çalışma başlatıldı.

Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, manda sayısının çok olduğu Hürmetçi Mahallesi'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Hacılar Belediyesinin desteğiyle 2020 yılında kurulan Manda Sütü İşleme Tesisi'nde kapasite artırımına gidildi.

Günlük bir ton manda sütü işlenerek peynir, yoğurt ve kaymak yapılan tesiste şimdi de mozzarella peyniri üretilecek.

Tesisin genişletilmesine yönelik çalışmaların başladığını duyuran Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tesiste yapılan çalışmaları Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Kayseri Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ahmet Topçu ile yerinde inceledi.