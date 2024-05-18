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        Kayseri'de mozzarella peyniri üretilecek

        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde manda sütünden mozzarella peyniri üretilmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 14:58 Güncelleme: 18.05.2024 - 14:58
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        Kayseri'de mozzarella peyniri üretilecek
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        Kayseri'nin Hacılar ilçesinde manda sütünden mozzarella peyniri üretilmesi için çalışma başlatıldı.

        Hacılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, manda sayısının çok olduğu Hürmetçi Mahallesi'nde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri Valiliği ve Hacılar Belediyesinin desteğiyle 2020 yılında kurulan Manda Sütü İşleme Tesisi'nde kapasite artırımına gidildi.

        Günlük bir ton manda sütü işlenerek peynir, yoğurt ve kaymak yapılan tesiste şimdi de mozzarella peyniri üretilecek.

        Tesisin genişletilmesine yönelik çalışmaların başladığını duyuran Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tesiste yapılan çalışmaları Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Kayseri Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı Ahmet Topçu ile yerinde inceledi.

        "Mandam" markasının Türkiye'de tanıtılması için destek vermeye devam edeceklerini belirten Özdoğan, son aşamada olan mozzarella peyniri üretiminin tamamlanmasıyla ilçenin yerel markasının tüm sofralarda yer alacağını ifade etti.

        Mozzarella peyniri üretimi için hazırlanan projeye Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ile destek verdiklerini aktaran Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Hem yerel yönetim hem de merkezi hükümet olarak bu konuda yapabileceklerimizi istişare ettik. Buradaki tesisimizi daha da büyüterek, Kayseri'ye ve Türkiye'ye yeni ürünler sunmak adına çaba göstereceğiz. Birliğimizin yanında olacağız. Emeği geçen herkese, başta Bakanlığımız olmak üzere teşekkür ediyorum. Bu tesis, turizm ve üretim açısından Hürmetçi, Karpuzsekisi, Dokuzpınar Mahallelerimiz başta olmak üzere Kayseri'miz için faydalı olacak. Bu faydayı en üst seviyeye çıkarmak için çalışacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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