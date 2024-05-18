Kayseri'de İsrail'i protesto için gerçekleştirilen "sessiz yürüyüş" 27. haftasında

Kayseri'de sağlık çalışanları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için başlatılan "sessiz yürüyüş" 27. haftada da devam etti.

Eylemin 27. haftasında Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Kardelen Koyuncu, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarının katliama dönüştüğünü belirtti.

Saldırılara rağmen uluslararası alanda henüz bir yaptırım uygulanmadığının altını çizen Koyuncu, "Saldırılardan önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunmakta iken şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneyindeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez durumda. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3-4 hastane mevcut. Bunların da sadece 2'sinde aktif olarak ameliyat yapılabilmekte. Hastanelerin bazıları bombalanarak tahrip edilmiş, bazılarının içindeki cihaz ve malzemeler parçalanarak kullanılamaz hale getirilmiş ve birçoğu da 7 aydır hayatlarını ortaya koyan doktor ve sağlık görevlilerinin şehit edilmesi, tutuklanması veya göçe zorlanması nedeniyle sağlık hizmeti veremez hale gelmiştir." dedi.