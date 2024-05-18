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        Kayseri'de İsrail'i protesto için gerçekleştirilen "sessiz yürüyüş" 27. haftasında

        Kayseri'de sağlık çalışanları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için başlatılan "sessiz yürüyüş" 27. haftada da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:02 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:02
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        Kayseri'de İsrail'i protesto için gerçekleştirilen "sessiz yürüyüş" 27. haftasında
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        Kayseri'de sağlık çalışanları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için başlatılan "sessiz yürüyüş" 27. haftada da devam etti.

        Eylemin 27. haftasında Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan sağlık çalışanları, Türk ve Filistin bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Kardelen Koyuncu, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarının katliama dönüştüğünü belirtti.

        Saldırılara rağmen uluslararası alanda henüz bir yaptırım uygulanmadığının altını çizen Koyuncu, "Saldırılardan önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunmakta iken şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneyindeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez durumda. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3-4 hastane mevcut. Bunların da sadece 2'sinde aktif olarak ameliyat yapılabilmekte. Hastanelerin bazıları bombalanarak tahrip edilmiş, bazılarının içindeki cihaz ve malzemeler parçalanarak kullanılamaz hale getirilmiş ve birçoğu da 7 aydır hayatlarını ortaya koyan doktor ve sağlık görevlilerinin şehit edilmesi, tutuklanması veya göçe zorlanması nedeniyle sağlık hizmeti veremez hale gelmiştir." dedi.

        Koyuncu, Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini, bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanların ise yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum edildiğine dikkati çekti.

        Gazze dışında yapılan boykot ve eylemlerin önemine de değine Koyuncu, şöyle devam etti:

        "Eylem ile yüreğimizdeki ateşi diri tuttuğumuzda, zulmedenlerin hangi akıbete uğrayacaklarını haykırdığımızda, dua ile Allah'tan yardım, sabır ve metanet dilediğimizde, boykotu gevşetmediğimizde, alışkanlık haline getirdiğimizde sevinenler mazlumlar olacak. Yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına, devletlere, sağlık ve yardım organizasyonlarına sesleniyoruz, Gazze, insani yardım bekliyor. Bombalardan kurtulabilen bir avuç mazluma acilen insani yardım ulaştırılmalı. Yaralı ve hastalar bir an önce tahliye edilmeli."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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