Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de otomobilden havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de, sosyal medya hesaplarından, bir araçtan havaya ateş açıldığı görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:44 Güncelleme: 18.05.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de otomobilden havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de, sosyal medya hesaplarından, bir araçtan havaya ateş açıldığı görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan, bir araçtan havaya ateş açıldığını gösteren paylaşım üzerine çalışma başlattı.

        Otomobilin plakası ve sürücüsünü belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla havaya ateş açan B.Y. (16) ve H.B'yi (20) kullandıkları tabancayla yakaladı.

        Yapılan incelemede silahın kurusıkı olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Bahçeli'den dikkat çeken mesajlar
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Selen hemşirenin ölümünde flaş gelişme!
        Resmen Süper Lig'de
        Resmen Süper Lig'de
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Adli Tıp raporu çıktı! Berzeg'in ölüm nedeni...
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Bacaklarını kaybeden çocuğun iyileşme hikayesi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Bu sahillere gece girişin cezası 387 bin TL
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Et tesisinde eziyet! 5 gözaltı
        Arat'tan teknik direktör açıklaması!
        Arat'tan teknik direktör açıklaması!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        Dekor duvar düğünde devrilmişti! İşte Efe'nin canı için istenen ceza!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de İsrail'i protesto için gerçekleştirilen "sessiz yürüyüş" 27. haf...
        Kayseri'de İsrail'i protesto için gerçekleştirilen "sessiz yürüyüş" 27. haf...
        Erciyes Dağı eteklerinde şakayıklar açtı; koparmanın cezası 244 bin TL
        Erciyes Dağı eteklerinde şakayıklar açtı; koparmanın cezası 244 bin TL
        Kayseri Üniversitesi 6 yaşında
        Kayseri Üniversitesi 6 yaşında
        Kayseri'de mozzarella peyniri üretilecek
        Kayseri'de mozzarella peyniri üretilecek
        Kayseri Valisi Çiçek'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı me...
        Kayseri Valisi Çiçek'ten 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı me...
        Ata'yı Milli Mücadele'ye taşıyan gemi kaptanının adı Kayseri'de yaşatılıyor
        Ata'yı Milli Mücadele'ye taşıyan gemi kaptanının adı Kayseri'de yaşatılıyor