Kayseri'de otomobilden havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

Yapılan incelemede silahın kurusıkı olduğu belirlendi.

Otomobilin plakası ve sürücüsünü belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla havaya ateş açan B.Y. (16) ve H.B'yi (20) kullandıkları tabancayla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan, bir araçtan havaya ateş açıldığını gösteren paylaşım üzerine çalışma başlattı.

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