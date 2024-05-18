Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Mondihome Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Nazon, Mane
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ethemi, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao, Cikalleshi
Goller: Dk. 33 Mane (Mondihome Kayserispor), Dk. 36 Soner Dikmen (TÜMOSAN Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 17 Nazon (Mondihome Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Boa Morte (Mondihome Kayserispor), Dk. 15 Uğurcan Yazgılı (TÜMOSAN Konyaspor)
KAYSERİ
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