Kayserispor-Konyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Mondihome Kayserispor'un teknik sorumlusu Hari Vukas, bugün itibariyle ligde kalmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Vukas, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü maçın fiziksel ve zihinsel olarak oldukça yoğun duyguların yaşandığı bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Aslında bakarsanız maça da istedikleri gibi başladıklarını belirten Vukas, "Sonrasında gelen kırmızı kart ufak bir şok etti bizi. Maçın ondan sonra kalan 70 dakikadan daha fazla bir kısmını on kişi oynamak zorunda kaldık. Kırmızı kart gördükten sonra, takımım bu şoku atlattıktan sonra, iyi bir reaksiyon gösterdi ve ilk golü attık, öne geçtik." diye konuştu.