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        Kayserispor-Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 2-2 kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, çok değerli bir puan aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 22:47 Güncelleme: 18.05.2024 - 22:47
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        Kayserispor-Konyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 2-2 kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı, çok değerli bir puan aldıklarını söyledi.

        Çamdalı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün iki taraf için de kritik bir karşılaşma olduğunu belirtti.

        Maçı 11'e 11 tamamlamanın kendileri için daha avantajlı olabileceğini ifade eden Çamdalı, hakemin ikinci yarı takdir haklarını Kayseri'den yana kullandığını öne sürdü.

        Bunun mazeret olmadığını dile getiren Çamdalı, "Kaçırdığımız çok fazla pozisyon, 2 tane direkten dönen topumuz, sayılmayan bir golümüz var. Yine de 1 puan çok değerli. Önümüzdeki hafta Galatasaray maçı var. Hatay'ın berabere kalmasının, bugünü sadece ötelemiş olduğunu düşünüyorum. Umarım haftaya istediğimiz puanları alıp, ligi bir şekilde garantiler, yeni sezona hazırlanırız." diye konuştu.

        Çamdalı, bir gazetecinin, hakem Halil Umut Meler’in gösterdiği kırmızı kart ve penaltıyı değerlendirmesini istemesi üzerine, şunları kaydetti:

        "İlk yarı kırmızı kart netti, bence çok doğru bir karar. Hakem, ikinci yarı bunun etkisinde biraz kalmış olabilir. Taktir haklarını biraz Kayseri’den yana kullandı. Penaltıyı çalmasa VAR çağırır mı, ondan da şüpheliyim. O kırmızı kartın sanki etkisinde kaldı. Ama öyle karar verdi, yapacak bir şey yok. Pozisyonları değerlendirseydik bunları konuşmayacaktık. Haftaya Galatasaray maçı var. Aynı şekilde, bu maça nasıl hazırlandıysak, aynı şekilde hazırlanıp, gerekeni yapacağımızı düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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