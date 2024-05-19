Eski futbolcu İlhan Parlak öğrencilerle buluştu

Gençlik Haftası kapsamında öğrenciler için oyun parkurları ve eğlence alanları gibi çeşitli aktiviteler de gerçekleştirildi.

Öğrenciler daha sonra Parlak ile halı sahada futbol oynadı.

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