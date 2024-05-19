Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Minik ve Yıldız Milli Takımı seçmeleri yapıldı

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Minik ve Yıldız Milli Takımı seçmeleri, Kayseri'de gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde gerçekleştirilen seçmelere katıldı.

Mustafa Elitaş, burada yaptığı konuşmada milli sporcuların heyecanını paylaştıklarını ve müsabakaları keyifle izlediklerini belirtti.

İlk Atlı Okçuluk Milli Takımı sporcularının tarihe geçtiğini aktaran Elitaş, "Her şeyin ilki çok önemli. Sizin omuzlarınızda çok büyük bir yük var. Bu sporun gelişmesine sizin başarılarınız öncülük yapacak, örnek olacak. Bu sorumluluk sizde. Ben bu ailenin bir ferdi olmaktan da mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sporcuları tebrik eden Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cantimur da atlı okçuluğun Anadolu medeniyetinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Cantimur, yurt dışında Türkiye’yi temsil eden sporculara güvendiğini ve başarılı olacaklarına inandığını belirtti.