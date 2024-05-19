KASKİ su tasarrufu farkındalığı eğitimlerini sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Su Tasarrufu ve Suyun Serüven Projesi kapsamında tasarruf tedbirlerini anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatin Rüştü Zorlu İlkokulu ve anasınıfı öğrencilerine canlı hayatı için suyun önemi, suyun evlere gelme aşamaları ve tasarruf tedbirleri anlatıldı.

Su Tasarrufu ve Suyun Serüveni Projesi kapsamında öğrencilere bilinçli su tüketimi, suyun canlı hayatı için önemi, su kaynaklarının korunması, suyun evlerimize ulaşma aşaması ve su tasarrufu konularında eğitim verildi.