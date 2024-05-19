Kayseri'de bir kişi evinde hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde rahatsızlanan kişi yaşamın yitirdi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinde rahatsızlanan kişi yaşamın yitirdi.
Sahabiye Mahallesi Fevzi Fevzioğlu Caddesi'ndeki 2 katlı binanın birinci katında yaşayan M.E. rahatsızlandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede M.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
M.E'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.