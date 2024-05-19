Sarıoğlan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve spor gösterileri gerçekleştirildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

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