Fenerbahçe'nin derbi zaferi Kayseri'de davul zurnayla kutlandı

Bazı taraftarlar da meşaleler yaktı, davul zurna çalarak halay çekti.

Cumhuriyet Meydanı ve bazı caddelerde toplanan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek, bayrak sallayarak derbi zaferinin sevincini yaşadı.

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