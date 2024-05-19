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        Fenerbahçe'nin derbi zaferi Kayseri'de davul zurnayla kutlandı

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'nin derbi zaferi, Kayseri'de davul zurnayla kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:12 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:12
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        Fenerbahçe'nin derbi zaferi Kayseri'de davul zurnayla kutlandı
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        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'nin derbi zaferi, Kayseri'de davul zurnayla kutlandı.

        Cumhuriyet Meydanı ve bazı caddelerde toplanan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek, bayrak sallayarak derbi zaferinin sevincini yaşadı.

        Araçları ile konvoy oluşturan sarı-lacivertli taraftar grubu, tezahüratlar eşliğinde takımlarının galip gelmesini doyasıya kutladı.

        Bazı taraftarlar da meşaleler yaktı, davul zurna çalarak halay çekti.

        Polis ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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