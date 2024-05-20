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        Kayseri'de halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Kayseri'de özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:49 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:49
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        Kayseri'de halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
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        Kayseri'de özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda dün, M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsünün çarptığı E.A, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kadının cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öte yandan kazada annesi E.A. ile birlikte otobüsün altında kalan S.A'nın tedavisi ise devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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