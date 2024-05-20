Kayseri'de halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Öte yandan kazada annesi E.A. ile birlikte otobüsün altında kalan S.A'nın tedavisi ise devam ediyor.

Merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Erkilet Bulvarı'nda dün, M.C.Y. idaresindeki 38 AB 105 plakalı özel halk otobüsünün çarptığı E.A, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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