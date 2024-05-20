Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de leylekler 26 yıldır aynı direğe yuva yapıyor

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine her yıl belirli dönemlerde gelen leylekler 26 yıldır aynı direğe yuva kuruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de leylekler 26 yıldır aynı direğe yuva yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine her yıl belirli dönemlerde gelen leylekler 26 yıldır aynı direğe yuva kuruyor.

        Türkiye'nin önemli kuş göç yolu güzergahları arasındaki Sultan Sazlığı'nda yer alan ve leyleklere yıllardır yuva olan Ovaçiflik Mahallesi Camisi'nin minaresi, 1998 yılında meydana gelen Ceyhan merkezli 6,3 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

        Leylekler, yıllardır göç mevsiminde geldikleri mahalledeki yuvalarını doğada buldukları ağaç dalları ve otlarla caminin yanındaki elektrik direğine taşıdı.

        Bölge halkının zamanla sempatisini kazanan leyleklere kimi mahalleli cami yanındaki direğe yuva yapmasından, kimisi de hacca gittiği kutsal topraklarda karşılaştığı kuşlardan dolayı "Hacı" ismini verdi.

        Elektrik direğindeki yuvalarını bu yıl da boş bırakmayan "Hacı leylekler"in, bahar ve yaz dönemini geçirecekleri yuvalarında 3 yavru dünyaya geldi.

        Mahalle muhtarı Fatih Sarı, AA muhabirine, 1998'de meydana gelen 6,3'lük Ceyhan depreminde mahalle camisinin minaresinin yıkıldığını söyledi.

        Minaredeki yuvanın da yıkılmasına rağmen leyleklerin mahalleye gelmeye devam ettiğini ve yöre sakinlerinin sempatisini kazandığını anlatan Sarı, "Camimize cuma namazlarında, hafta içi gelip gittikçe leylekler 'lak lak' yapıyor ve insanları mutlu ediyor. Resmen mahallemizin maskotu. Ben 50 yaşındayım, daha öncesini bilmiyorum ama bu hayvanlar hep burada yaşardı. Burada yaşamamış olsalar zaten gelmezler. Orman İşletme Şube Müdürlüğü ekipleri leyleklere yuva yaptırdı ama o yuvayı tercih etmediler. Cami yanındaki yuvayı leylekler kendi mahalleleri ve evleri olarak görmüşler, buradan da gitmek istemiyor. Senenin belirli bir döneminde gidiyorlar, belirli dönemde geri geliyorlar." diye konuştu.

        Ovaçiftlik Mahallesi Camisi'nde 4,5 yıldır imamlık yapan Yusuf Sami Altınoluk da leylek yuvasının camiye görevli olarak geldiği günden beri bulunduğunu ve zaman zaman cemaatle sohbetlerine konu olduğunu dile getirdi.

        Leylek yuvasını mahallenin sembolü gibi gördüklerini ifade eden Altınoluk, cemaatin leylekleri görünce sevindiğini belirterek, "Buraya misafir olarak gelen akraba ve arkadaşlarımızın 'Hacı' leylek yuvası dikkatlerini çekiyor, camiye geldiklerinde cemaatimiz bilgi veriyor. Leylekler göç yolundan geldikleri zaman cemaatten bazıları, 'Yine geldi, hoş geldi, sembolümüz geldi' diyorlar. Camiden çıkar çıkmaz karşımızda oluyor, cemaatimizin de hoşuna gidiyor." dedi.

        Daha önce mahallede muhtarlık yapan 68 yaşındaki Nuh Köse ise leyleklerin deprem nedeniyle minaredeki yuva yıkılınca caminin yanındaki elektrik direğine taşındıklarını aktardı.

        Köse, bu kuşların yıllardır mahalleye gelip gittiğini ve vatandaşlardan çekinmediğini kaydetti.

        Leyleklerin mahalle sakinleri için mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Köse, "Çocuk yaşlardan itibaren leyleğin gelmesine sevinirdik. Leyleğin gelmesi baharın ve yazın gelmesidir. Buranın halkı leyleğe karşı sevgi besler. Bazı mahalleli, yiyeceği şeyleri alsın diye kenarlara koyar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        İlayda'nın katili için istenen ceza belli oldu!
        İlayda'nın katili için istenen ceza belli oldu!
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı!
        Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı!
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        İstanbul TEM'de tehlikeli inatlaşma
        İstanbul TEM'de tehlikeli inatlaşma
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Uzaktan muayene SGK kapsamında

        Benzer Haberler

        Kayseri'de halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Kayseri'de halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Oğluyla otobüs çarpan anne, kurtarılamadı
        Oğluyla otobüs çarpan anne, kurtarılamadı
        Özel halk otobüsü yayalara çarptı; anne öldü, oğlu yaralandı
        Özel halk otobüsü yayalara çarptı; anne öldü, oğlu yaralandı
        Fenerbahçe'nin derbi zaferi Kayseri'de davul zurnayla kutlandı
        Fenerbahçe'nin derbi zaferi Kayseri'de davul zurnayla kutlandı
        Kayseri'de halk otobüsünün altında kalan anne ve oğlu yaralandı
        Kayseri'de halk otobüsünün altında kalan anne ve oğlu yaralandı
        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne- oğul otobüsün altında kalı...
        Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne- oğul otobüsün altında kalı...