Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Müzeler Günü'nde ücretsiz ziyarete açtığı müzeleri 2 bin 706 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 12:29 Güncelleme: 20.05.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Müzeler Günü'nde ücretsiz ziyarete açtığı müzeleri 2 bin 706 kişi ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler, Uluslararası Müzeler Günü'nde ücretsiz hizmet verdi.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği müzelere gün içerisinde 2 bin 706 kişi ziyarette bulundu.

        - Büyükşehir Belediyesinin hizmet binaları tasarruflu aydınlatılıyor

        Büyükşehir Belediyesi, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında sahip olduğu kamu kaynaklarını daha etkin kullanabilmek amacıyla uyguladığı tasarruf tedbirleri kapsamında, hizmet binalarındaki 4 bin 270 ampulü led lamlarla değiştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörü Vedat Kılıç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla belediyemize ait hizmet binalarında enerji tasarrufu kapsamında 4 bin 270 led lamba değişimi yaparak belediyemize yıllık enerji tasarrufunda yüzde 35'lik katkı sağlamış olacağız." ifadesini kullandı.

        - Kayseri'de değerlendirme toplantısı yapıldı

        AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediye Başkanları ile bir araya gelerek hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

        Büyükkılıç ve Üzüm, belediye başkanlarıyla Büyükşehir Belediyesinde bir araya geldi.

        Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede, ilçelerde yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırımlar ile şehrin geleceğine yönelik projeler istişare edildi.

        Büyükkılıç, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın bereketini yaşadıklarını belirterek, tüm belediye başkanlarıyla omuz omuza verip, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        Çorlu tren kazasında gerekçeli karar: Talihe güvendi!
        'Boşanma' açıklaması
        'Boşanma' açıklaması
        İlayda'nın katili için istenen ceza belli oldu!
        İlayda'nın katili için istenen ceza belli oldu!
        Olaylar böyle başladı!
        Olaylar böyle başladı!
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Kırmızı kart kararı doğru mu?
        Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı!
        Halk otobüsü anne ve oğluna çarptı!
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        İstanbul TEM'de tehlikeli inatlaşma
        İstanbul TEM'de tehlikeli inatlaşma

        Benzer Haberler

        Kayseri'de leylekler 26 yıldır aynı direğe yuva yapıyor
        Kayseri'de leylekler 26 yıldır aynı direğe yuva yapıyor
        Kayseri'de halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Kayseri'de halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
        Oğluyla otobüs çarpan anne, kurtarılamadı
        Oğluyla otobüs çarpan anne, kurtarılamadı
        Özel halk otobüsü yayalara çarptı; anne öldü, oğlu yaralandı
        Özel halk otobüsü yayalara çarptı; anne öldü, oğlu yaralandı
        Fenerbahçe'nin derbi zaferi Kayseri'de davul zurnayla kutlandı
        Fenerbahçe'nin derbi zaferi Kayseri'de davul zurnayla kutlandı
        Kayseri'de halk otobüsünün altında kalan anne ve oğlu yaralandı
        Kayseri'de halk otobüsünün altında kalan anne ve oğlu yaralandı