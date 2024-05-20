Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Müzeler Günü'nde ücretsiz ziyarete açtığı müzeleri 2 bin 706 kişi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeler, Uluslararası Müzeler Günü'nde ücretsiz hizmet verdi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği müzelere gün içerisinde 2 bin 706 kişi ziyarette bulundu.

- Büyükşehir Belediyesinin hizmet binaları tasarruflu aydınlatılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında sahip olduğu kamu kaynaklarını daha etkin kullanabilmek amacıyla uyguladığı tasarruf tedbirleri kapsamında, hizmet binalarındaki 4 bin 270 ampulü led lamlarla değiştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Teknik Koordinatörü Vedat Kılıç, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla belediyemize ait hizmet binalarında enerji tasarrufu kapsamında 4 bin 270 led lamba değişimi yaparak belediyemize yıllık enerji tasarrufunda yüzde 35'lik katkı sağlamış olacağız." ifadesini kullandı. - Kayseri'de değerlendirme toplantısı yapıldı AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Melikgazi, Kocasinan, Talas Belediye Başkanları ile bir araya gelerek hizmetlerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.